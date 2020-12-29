Суд рассмотрит многомиллионный иск потерпевших к Рамилю Шамсутдинову в январе

Процесс над Рамилем Шамсутдиновым, которому вменяют расстрел сослуживцев, продолжится в следующем году, сообщил Накануне.RU адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

"Следующее заседание состоится 18 января 2021 г. Рассмотрят вопрос гражданских исков потерпевших. Мы не согласны с исками – им Минобороны уже возместило ущерб, заплатив по несколько миллионов. Мы попросили судью сделать запрос об этом в Минобороны, нам отказали. Будем задавать этот вопрос потерпевшим. Речь в исках идёт почти о 30 млн руб.", - уточнил он.

Адвокат добавил, что следовало бы предъявлять такие требования к военному ведомству, а не к Шамсутдинову.

Напомним, по версии следствия, 25 октября 2019 г. Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще двое – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР..

Присяжные признали срочника виновным в расстреле сослуживцев, но уточнили, что он заслуживает снисхождения.