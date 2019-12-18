В ЦВО заявили, что тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, имел крепкую психику

Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой в беседе с Накануне.RU заявил, что тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, которому вменяют расстрел сослуживцев, имел крепкую психику.

"Что касается призыва Шамсутдинова в особую часть, то тут закон был соблюден. Он сдавал специальные тесты, у него – высокая психологическая устойчивость, хорошие данные. Туда, где он служил, набирают людей с особо крепкой психикой. Возможно, психологическая травма у него возникла после смерти матери в 2013 г. Все остальное покажет следствие", – сказал Яровой.

Как сообщало Накануне.RU, 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что стрелок родом из Тюменской области, из села Вагай. Ранее сообщалось, что по факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело. Часть, где служил Шамсутдинов, расформируют. Позже выяснилось, что он хотел погибнуть от ответного огня. Сейчас его адвокаты, судя по записи в Instagram одного из них, Руслана Нагиева, "знакомятся с материалами дела".