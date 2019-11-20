Военные следователи возбудили "уголовку" по факту неуставных отношений в части, где срочник расстрелял сослуживцев

По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело, об этом пишет Baza.

Именно в этой части в конце октября этого года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Тогда погибли восемь человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Отец Шамсутдинова отметил, что его сына якобы даже сделали потерпевшим по уголовному дело о дедовщине. Мужчина добавил, что дело было возбуждено еще в начале ноября и он узнал об этом, когда впервые увидел Рамиля уже после трагедии в воинской части.

Напомним, 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.

В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что стрелок родом из Тюменской области, из села Вагай. Как стало известно, скандальную часть, где произошла бойня, расформируют.