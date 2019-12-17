Тюменскому срочнику, расстрелявшему сослуживцев, не давали спать трое суток перед трагедией

Солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, практически не спал перед тем, как устроить в части бойню. Как только он засыпал, его будили и заставляли отжиматься и бегать, в частности, в костюме химзащиты, передает корреспондент Накануне.RU.

В день нападения Рамиль был на боевом дежурстве. Перед сдачей боеприпасов солдаты должны были снять магазин и поставить оружие в спецместо, но никто этого не сделал, сообщает Mash. А ответственный офицер не проследил. Следили только, чтоб солдаты не спали. Когда Рамиль засыпал, его заставляли отжиматься и бегать (в том числе и в костюме химзащиты). В итоге за трое суток он поспал урывками около четырех часов. Как только засыпал — снова будили.

Тогда Рамиль достал автомат и открыл огонь. Сейчас он сожалеет о случившемся. Даже о гибели старшего лейтенанта Данилы Пьянкова, который его унижал (у мужчины остались жена и дети). По уголовному делу о неуставных отношениях Рамиль и еще пара солдат проходят как потерпевшие. Этого добились адвокаты Шамсутдинова Равиль Тугушев и Руслан Нагиев.

Как сообщало Накануне.RU, 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что стрелок родом из Тюменской области, из села Вагай. Ранее сообщалось, что по факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело. Часть, где служил Шамсутдинов, расформируют. Позже выяснилось, что он хотел погибнуть от ответного огня.