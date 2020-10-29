В Забайкалье начали формировать коллегию присяжных для суда над Рамилем Шамсутдиновым

В Забайкалье 2-й восточный окружной военный суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. На формирование коллегии присяжных уйдет несколько дней, частично процесс отбора будет закрытым. При этом сам процесс будет открытым для общественности, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева.

Шамсутдинову предъявлено обвинение по двум статьям: "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

Ранее в СКР заявили, что "обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте".

Шамсутдинову провели психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений в психике.

По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате 8 военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще 2 – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.