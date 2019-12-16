Тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, хотел погибнуть во время нападения

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, которому вменяют расстрел коллег, не ожидал, что останется в живых. Он удивлен, что в соцсетях его поддерживают, передает корреспондент Накануне.RU.

Шамсутдинов надеялся погибнуть при нападении и унести информацию о том, что происходит в части, с собой в могилу, сообщает Mash. 13 декабря ему продлили арест, на этой неделе отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. 16 декабря он встретился с адвокатами и удивился появившимся пабликам с поддержкой своих действий. По словам срочника, "он совсем не хотел огласки и очень сожалеет о случившемся". По этой же причине – надежде умереть от ответного огня – он скрывал происходящее в казармах от близких.

Как сообщало Накануне.RU, 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что стрелок родом из Тюменской области, из села Вагай. Ранее сообщалось, что по факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело. Часть, где служил Шамсутдинов, расформируют.