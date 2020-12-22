Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в военной части в Забайкальском крае, выступил с последним словом

Солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в военной части в Забайкальском крае, выступил с последним словом. Дело срочника рассматривает Второй Восточный окружной военный суд.

Сегодня на процессе прошли прения сторон. Коммерсант сообщает, что по мнению гособвинителя вина солдата полностью доказана и нет оснований для проявления к нему снисхождения. Защита, напротив, настаивает, что необходимо учесть, что солдат стал жертвой неуставных отношений.

Шамсутдинов, выступая с последним словом, заявил, что до преступления его довели неуставные отношения в части. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном",— сказал он и попросил прощения у родственников погибших, однако не стал извиняться перед женой убитого им старшего лейтенанта Даниила Пьянкова, который, по показаниям Шамсутдинова, пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, а несколько суток перед трагедией не давал спать и заставлял учить устав.

Напомним, по версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате 8 военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще 2 – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.