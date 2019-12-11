"Зачем вы убили?" Мать застреленной на Уктусе девушки посмотрела в глаза предполагаемому убийце ее дочери

Мать одной из девушек, застреленных на Уктусских горах в Екатеринбурге, потребовала объяснений от подозреваемого в преступлении. Как передает корреспондент Накануне.RU, диалог состоялся в Ленинском районном суде уральской столицы, где "убийце с Уктуса" сегодня избирают меру пресечения.

"Зачем вы убили? Ну зачем, правда? Вот скажите", - вопрошала женщина.

В ответ задержанный, находившийся в специальной клетке, лишь что-то тихо говорил.

"Когда вы мне объясните?", - не успокаивалась мать.

Журналисты спросили ее, тяжело ли ей смотреть в глаза задержанному.

"Мне ему не тяжело. А вот он - не знаю", - ответила женщина.

Как сообщало Накануне.RU, подозреваемого задержали лишь спустя полтора года после нашумевшего убийства. Им оказался инженер одного из городских предприятий. Он уже во всем сознался.