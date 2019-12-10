Вычислили по оружию: в полиции рассказали подробности задержания "убийцы с Уктуса"

В ГУ МВД России по Свердловской области рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе в августе прошлого года.

Напомним, предполагаемого убийцу задержали в понедельник, 9 декабря: им оказался 34-летний инженер одного из городских предприятий. Он уже во всем сознался, завтра будет решаться вопрос об его аресте.

Как сообщил официальный представитель свердловского Главка полиции Валерий Горелых, задержали подозреваемого по дороге на работу, когда тот выходил из подъезда дома, где проживает с супругой и трехлетним сыном.

"Принимали жестко, поэтому сопротивления он оказать не успел. Зато успел на первоначальном этапе сполна "испить оперской кровушки", отвечая на все задаваемые вопросы заученной фразой "затрудняюсь ответить", - отметил полковник Горелых.

По его данным, на фигуранта громкого дела представители МВД вышли, когда получили информацию, что некий мужчина приобрел составные части к пневматической винтовке калибра 6,35: этот тип оружия совпал с тем, из которого убили девушек. По предварительным сведениям, к стрельбе по людям подозреваемый начал готовиться примерно за месяц до убийства.

"Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело. К месту будущей расправы он ездил на велосипеде, там же испытывал "ствол" и производил съемку территории при помощи квадрокоптера", - добавил Валерий Горелых.

Он уточнил, что сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на Среднем Урале.

"В его жилище полицейские обнаружили много чего не только криминального, но и, мягко говоря, странного. Все это сейчас анализируется и обобщается для того, чтобы установить точный мотив произошедшего", - заключил представитель МВД и добавил, что миллион рублей, который силовики обещали в качестве вознаграждения за реальную помощь общественности в раскрытии резонансного дела, останется в бюджете государства.

Ранее "убийца с Уктуса" рассказал о мотивах расстрела двух девушек: по его словам, он встретил их случайно, когда те ели пиццу. А знакомые предполагаемого стрелка рассказали Накануне.RU, что он сутками сидел в соцсетях, выискивал различных девушек и звал фотографироваться.