Толкались, хватали за руки: судебные приставы не пускали журналистов к уктусскому стрелку

Сотрудники свердловской ФСПП в грубой форме не пустили журналиста Накануне.RU на начало заседания по вынесению меры пресечения Алексею Александрову, подозреваемому в убийстве двух девушек на Уктусе.

Молодые люди в форме толкали и хватали за руки журналиста Накануне.RU в то время, как другие журналисты беспрепятственно проходили в зал на процесс.

"Один из приставов грубо толкал меня своей грудью, в то время как сотрудники других СМИ проходили в зал и им никто не мешал. На мой вопрос о том, что место в углу зала еще есть и почему вы так делаете, он пригрозил мне административным протоколом", - рассказал корреспондент Павел Пивоваров.

"Тормозни, а то закроем", - сказали журналисту.

В зал не смогли попасть и представители ряда других СМИ.

В пресс-службе Ленинского районного суда заявили Накануне.RU, что заседание было объявлено закрытым. Почему в таком случае многие другие журналисты прошли в зал и успели пообщаться с подозреваемым до начала рассмотрения дела, а другие нет, там ответить затруднились и пообещали разобраться.

В настоящее время наше СМИ отправило запросы в компетентные инстанции.