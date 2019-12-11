Суд арестовал "Уктусского стрелка"

В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Александрова, обвиненного в расстреле двух девушек на Уктусе в августе прошлого года.

Напомним, подозреваемого задержали на этой неделе - лишь спустя полтора года после нашумевшего убийства. Им оказался инженер одного из городских предприятий, после задержания он во всем сознался.

С ходатайством об аресте Александрова в суд вышло следствие. В ведомстве настаивали на заключении мужчины под стражу. Сегодня же стало известно, что ему предъявили обвинение.

В итоге суд согласился с представленными доводами и арестовал того на два месяца. Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 8 февраля следующего года. До того, как процесс закрыли от СМИ, задержанный отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в суде мать одной из девушек, застреленных на Уктусских горах, потребовала объяснений от Александрова. Женщина настаивает, чтобы убийце ее дочери дали пожизненный срок.