Подозреваемого в убийстве девушек в Екатеринбурге завтра отправят под арест

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве девушек на Уктусских горах в Екатеринбурге, скорее всего, окончательно решится уже завтра.

Напомним, в конце августа прошлого года на Уктусе неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял двух девушек, а их тела оттащил в лес. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, позже следствие пообещало дать миллион рублей за сведения об убийце.

В понедельник, 9 декабря, был задержан подозреваемый – 34-летний екатеринбуржец.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в среду, 11 декабря, следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня стало известно, что мужчина во всем признался, а у него в квартире нашли части оружия.