Подозреваемого в убийстве девушек в Екатеринбурге завтра отправят под арест

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге (2019) | Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемого в убийстве девушек в Екатеринбурге завтра отправят под арест

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве девушек на Уктусских горах в Екатеринбурге, скорее всего, окончательно решится уже завтра.

Напомним, в конце августа прошлого года на Уктусе неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял двух девушек, а их тела оттащил в лес. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, позже следствие пообещало дать миллион рублей за сведения об убийце.

В понедельник, 9 декабря, был задержан подозреваемый – 34-летний екатеринбуржец.

Оружие, найденное у подозреваемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в среду, 11 декабря, следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня стало известно, что мужчина во всем признался, а у него в квартире нашли части оружия.

Подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Подозреваемого в убийстве девушек в Екатеринбурге завтра отправят под арест

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уктус, девушки, убийство, суд, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.09.2020 12:31 Мск Следователи просили мэра осушить Исеть, чтобы найти винтовку "уктусского стрелка"
Ранее 17.09.2020 13:55 Мск Прокурор попросил пожизненный срок для "уктусского стрелка"
Ранее 17.09.2020 09:19 Мск "Он не в состоянии ответить ни на один вопрос". Адвокат "уктусского стрелка" усомнился в его психическом здоровье
Ранее 11.09.2020 12:05 Мск "Убивал в перчатках, так как мог вернуться "смертельный урон": первые озвученные показания "уктусского стрелка"
Ранее 11.09.2020 10:55 Мск "Мне тяжело рассказывать об этом". "Уктусский стрелок" заметался в суде во время дачи показаний
Ранее 08.09.2020 10:06 Мск "Его физически унижали в школе, а педагоги закрывали на это глаза", - одноклассник "стрелка с Уктуса"
Ранее 07.09.2020 16:32 Мск Хлопки в зале суда, 11 патронов и дорогой прибор ночного видения: как прошло второе заседание по "уктусскому стрелку"
Ранее 07.09.2020 12:09 Мск "Хотел убить четверых в качестве возмездия". Мать убитой девушки - об "уктусском маньяке"
Ранее 07.09.2020 10:18 Мск "Вели себя безобразно": свидетель по делу "уктусского стрелка" - о действиях полиции
Ранее 07.09.2020 09:36 Мск Отец "уктусского стрелка" заявил о давлении следователей и лжи в СМИ
Ранее 31.08.2020 10:13 Мск Мать одной из девушек, убитых на Уктусе, требует от стрелка 10 млн
Ранее 31.08.2020 09:29 Мск Отец уктусского стрелка: "Дело против моего сына сфабриковано. На него давили"
Ранее 18.08.2020 15:20 Мск "Уктусский стрелок" Александров отказался от суда присяжных
Ранее 10.08.2020 12:52 Мск "Уктусский стрелок" хочет, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели
Ранее 03.08.2020 10:40 Мск Громкое дело "уктусского стрелка" готовится к передаче в суд
Ранее 22.05.2020 12:50 Мск "Уктусский стрелок" останется под стражей до конца лета
Ранее 15.04.2020 15:59 Мск "Уктусский стрелок" признан вменяемым
Ранее 05.02.2020 08:22 Мск Следователи проверяют "уктусского стрелка" на вменяемость: экспертиза будет идти месяц
Ранее 04.02.2020 15:36 Мск В Екатеринбурге суд до лета продлил арест "уктусскому стрелку"
Ранее 11.12.2019 13:29 Мск СКР: "Уктусский стрелок" убил девушек из хулиганских побуждений и безо всякой причины
Ранее 11.12.2019 12:34 Мск Суд арестовал "Уктусского стрелка"
Ранее 11.12.2019 11:50 Мск "Требую для него пожизненного!" - мать убитой на Уктусе девушки
Ранее 11.12.2019 10:33 Мск "Зачем вы убили?" Мать застреленной на Уктусе девушки посмотрела в глаза предполагаемому убийце ее дочери
Ранее 11.12.2019 10:24 Мск Толкались, хватали за руки: судебные приставы не пускали журналистов к уктусскому стрелку
Ранее 10.12.2019 18:07 Мск Вычислили по оружию: в полиции рассказали подробности задержания "убийцы с Уктуса"
Ранее 10.12.2019 16:26 Мск Знакомые уктусского стрелка: "Сутками в соцсетях выискивал девушек и звал фотографироваться"
Ранее 10.12.2019 16:02 Мск "Убийца с Уктуса" рассказал о мотивах расстрела двух девушек

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2019 15:03 Мск Задержанный в Екатеринбурге инженер признался в убийстве девушек на Уктусе
Ранее 09.12.2019 21:26 Мск В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе
Ранее 02.12.2019 12:27 Мск Следствие решило дать ₽1 млн за сведения об убийце с Уктуса после проваленного поручения Бастрыкина
Ранее 24.10.2019 07:55 Мск Громкое дело "уктусского маньяка" взял на контроль глава СКР
Ранее 05.03.2019 13:50 Мск "Его так и тащит на место, где он пролил невинную кровь". В Екатеринбурге вновь объявился "Уктусский маньяк"?
Ранее 26.11.2018 18:20 Мск "Действовал профессионал". Мать убитой на Уктусе екатеринбурженки выступила с заявлением
Ранее 29.10.2018 15:26 Мск Дело об убийстве екатеринбурженок на Уктусе передали в областной СК
Ранее 22.10.2018 12:50 Мск "Опрашивают каждого": в Екатеринбурге продолжается розыск таинственного убийцы девушек на Уктусе
Ранее 06.10.2018 09:41 Мск Уральский исследователь предположил, что убийство двух девушек на Уктусских горах - дело рук сатанистов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети