Задержанный в Екатеринбурге инженер признался в убийстве девушек на Уктусе

В Следственном комитете России выступили с официальным заявлением по задержанию подозреваемого в убийстве девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге.

Напомним, в конце августа прошлого года на Уктусских горах неизвестный с налобным фонариком расстрелял двух девушек, а тела оттащил в лес. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Позже следствие пообещало дать 1 млн рублей за сведения об убийце.

В понедельник стало известно, что задержан подозреваемый – 34-летний екатеринбуржец. Однако в правоохранительных органах это не комментировали.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, следователями было допрошено порядка 2 тысяч человек, проведено свыше 300 различных экспертиз (в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, баллистические, информационно-аналитические, видеотехнические и химические). Общий объем материалов уголовного дела в настоящее время составляет более 100 томов.

В ведомстве официально подтвердили, что подозреваемый был задержан 9 декабря - ему действительно 34 года, он работает инженером на одном из местных предприятий. В ходе обыска в его квартире обнаружили и изъяли многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления.

По данным СКР, задержанный уже признался в убийстве девушек. В самое ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и решить вопрос о заключении под стражу.

"Показания подозреваемого относительно мотива и иных обстоятельств убийства тщательно проверяются в ходе следственных действий. Также мужчина будет направлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы с целью определения вменяемости, а также наличия или отсутствия у него психических заболеваний", - добавили в ведомстве.

Напомним, дело находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.