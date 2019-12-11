"Требую для него пожизненного!" - мать убитой на Уктусе девушки

Мать одной из девушек, убитых на Уктусе, Ксении Солтановой рассказала о том, какое наказание считает справедливым для стрелка-фотографа. Как рассказала женщина журналисту Накануне.RU, Алексей Александров, по ее мнению, должен быть приговорен к пожизненному.

"Я за то, чтобы этому Александрову дали пожизненное. Другого варианта и наказания быть не должно. Он двух девчонок убил! И стрелял жестоко. Стрелял в голову. У моей дочери нет лица даже. Ее хоронили в закрытом гробу. Я даже не увидела свою дочку на похоронах. Мне не дали на нее посмотреть!" - сказала Солтанова Накануне.RU.

Кроме того, женщина, потерявшая дочь, отметила, что не считает странным задержание убийцы именно к окончанию срока, данного главой Следственного комитета России на расследование резонансного дела.

"Считаю ли я странным, что его задержали только тогда, когда стал истекать срок, обозначенный главой Следственного комитета? Нет, не считаю. Он истекает только 23 декабря!" - подытожила она.

Напомним, убийство произошло в августе 2018 года. Предполагаемого убийцу задержали 9 декабря 2019 года, им оказался 34-летний инженер одного из городских оборонных предприятий. Он уже во всем сознался.