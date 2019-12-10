"Убийца с Уктуса" рассказал о мотивах расстрела двух девушек

Мужчина, подозреваемый в убийстве девушек на Уктусских горах в Екатеринбурге, рассказал о мотивах преступления. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео допроса задержанного публикует Telegram-канал Baza.

На нем предполагаемый преступник говорит, что девушек встретил случайно, а затем подошел к ним, чтобы убить.

"Я ничего им не пояснял. Сразу", - заявил он.

По его словам, в этот момент жертвы ели пиццу.

Он признался, что ранее уже бывал на этом месте, а после расстрела оттащил безжизненные тела с дороги в траву, после чего пошел домой. На видео мужчина заявляет, что он признает свою вину и ему нет никаких оправданий.

Напомним, в конце августа прошлого года на Уктусе неизвестный мужчина расстрелял двух девушек. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, позже следствие пообещало дать миллион за сведения об убийце.

В понедельник, 9 декабря, был задержан подозреваемый – 34-летний екатеринбуржец. Он во всем признался, а у него в квартире нашли части оружия. Завтра суд решит вопрос об его аресте.