26 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

"Действовал профессионал". Мать убитой на Уктусе екатеринбурженки выступила с заявлением

Мать одной из убитых на горнолыжном комплексе екатеринбурженок назвала возможные приметы убийцы.

Напомним, в конце августа на горнолыжном комплексе "Уктус" неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял двух девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Одна скончалась на месте, другая — в больнице через несколько дней. Ранее, как сообщало Накануне.RU, уголовное дело по данному инциденту было передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По мнению матери Ксении, девушки были убиты профессионалом, хорошо знающим местность, "что видно по его действиям, потому что убил и оттащил в лес и действовал нагло, не боясь, что его застанут".

"Подозреваемый имеет средний рост до 180 см. Одежда либо пятнисто-камуфляжная, либо тёмная", — написала мать Солтановой Алина Зайцева на своей странице в социальной сети "Одноклассники", призвав откликнуться тех, кто что-либо видел или слышал в тот вечер на районе или владеет какой-то информацией через третьих лиц.

Женщина также оставила свои контактные данные, а также Татьяны Кузнецовой — матери другой убитой девушки.

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"Действовал профессионал". Мать убитой на Уктусе екатеринбурженки выступила с заявлением

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Теги: Екатеринбург, Уктус, убийство, девушки



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