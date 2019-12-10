Знакомые уктусского стрелка: "Сутками в соцсетях выискивал девушек и звал фотографироваться"

Коллеги, сокурсник и знакомые инженера Алексея Александрова, расстрелявшего двух девушек на Уктусе, рассказали о нем. Как стало известно, 34-летний сотрудник машиностроительного завода имени Калинина был очень замкнутым на рабочем месте.

"Некоторое время мы с ним работали вместе на заводе. Что я могу о нем сказать? Да он обычный ботаник", - рассказала журналисту Накануне.RU бывшая коллега задержанного Елена.

Сокурсник подозреваемого в жестоком преступлении Александр уверен, что задержание его однокашника по машиностроительному факультету РГППУ - это не более, чем ошибка.

"Алексей в университете был отличником. Он всегда был тихим и спокойным. Я сам в шоке, не верится в это, хочется поскорее узнать детали расследования", - считает мужчина.

Между тем, знакомые девушки Александрова, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали о том, что мужчина, увлекающийся фотографией, часто приглашал на природу различных представительниц прекрасного пола. Иногда он просто до маниакализма рыскал по аккаунтам в социальных сетях в поисках потенциальных моделей.

"Кстати, насколько я знаю, Алексей спешно поменял место работы в начале сентября 2018 года [после чего и устроился на ЗИК]", - отметила собеседница Накануне.RU.

Примечательно, что само убийство случилось 25 августа 2018 года, как раз за несколько дней до того, как Алексей перешел на другую работу.

Сам Алексей любил проводить время на природе с друзьями - жарить шашлыки в лесу. Одним из его ближайших друзей является некий Павел. Парень и сам очень любит возить девушек на природу. Когда корреспондент Накануне.RU написал молодому человеку в соцсетях, тот добавил его в черный список.

В настоящее время следователи берут подписки о неразглашении сведений даже с коллег задержанного.

Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.