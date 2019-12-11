27 Сентября 2020
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Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе (2019) | Фото: Накануне.RU

СКР: "Уктусский стрелок" убил девушек из хулиганских побуждений и безо всякой причины

Следователи предъявили 34-летнему жителю Екатеринбурга обвинение в убийстве двух девушек.

Напомним, преступление было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК "Уктус". Неизвестный произвел несколько выстрелов в двух девушек, после чего избавился от следов убийства и скрылся. Одна из них скончалась на месте, другая – через некоторое время в больнице. Подозреваемого задержали лишь спустя полтора года после трагедии.

Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня задержанному предъявили обвинение в убийстве двух лиц. В ведомстве считают, что стрелок совершил его из хулиганских побуждений - то есть абсолютно беспричинно. Под тяжестью неопровержимых улик он уже сознался в содеянном. Наказание за данное преступление - вплоть до пожизненного лишения свободы.

И сегодня же суд отправил его под стражу сроком на два месяца, до 8 февраля 2020 года. В настоящее время по уголовному делу продолжается работа по сбору доказательств.

Как сообщало Накануне.RU, в суде мать одной из убитых девушек потребовала для преступника пожизненного наказания.

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СКР: "Уктусский стрелок" убил девушек из хулиганских побуждений и безо всякой причины

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Теги: девушки, Уктус, задержанный, убийство, СКР



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