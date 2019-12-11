СКР: "Уктусский стрелок" убил девушек из хулиганских побуждений и безо всякой причины

Следователи предъявили 34-летнему жителю Екатеринбурга обвинение в убийстве двух девушек.

Напомним, преступление было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК "Уктус". Неизвестный произвел несколько выстрелов в двух девушек, после чего избавился от следов убийства и скрылся. Одна из них скончалась на месте, другая – через некоторое время в больнице. Подозреваемого задержали лишь спустя полтора года после трагедии.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня задержанному предъявили обвинение в убийстве двух лиц. В ведомстве считают, что стрелок совершил его из хулиганских побуждений - то есть абсолютно беспричинно. Под тяжестью неопровержимых улик он уже сознался в содеянном. Наказание за данное преступление - вплоть до пожизненного лишения свободы.

И сегодня же суд отправил его под стражу сроком на два месяца, до 8 февраля 2020 года. В настоящее время по уголовному делу продолжается работа по сбору доказательств.

Как сообщало Накануне.RU, в суде мать одной из убитых девушек потребовала для преступника пожизненного наказания.