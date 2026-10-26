Фальков признал: олимпиад стало слишком много

Справедливость приема в российские вузы будет повышена благодаря наведению порядка с олимпиадами. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета ректоров.

Он подчеркнул, что прошедшая приемная кампания выявила проблемы, среди которых наиболее острым стал вопрос с зачислением слишком большого количества победителей и призеров олимпиад. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в этом году составило 4,2 тыс., а победителей и призеров олимпиад Российского совета олимпиад школьников – 25,8 тыс. В итоге в двадцати ведущих вузах произошло переполнение бюджетных мест по отдельным специальностям за счет олимпиадников. И власти решили предпринять ряд мер.

Отныне вузовские олимпиады будут проводиться по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Минобрнауки уже сократило почти на треть число олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы (с 83 до 60), его будут иметь только победители. Кроме того, власти планируют точечно наращивать количество бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным направлениям.

Эксперты отмечают, что параллельно с ростом числа олимпиадников произошел взрывной рост числа стобалльников ЕГЭ, и с этим тоже надо что-то делать. Ранее высказывались идеи усложнить задания на ЕГЭ, но почти все выступили против.