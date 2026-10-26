Голкипер "Автомобилиста" признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Евгений Аликин признан лучшим вратарем недели в КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.

На минувшей неделе Аликин принял участие в двух матчах "Автомобилиста" – против петербургского СКА и московского ЦСКА. Вместе с командой голкипер одержал две победы с коэффициентом надежности 1,00. По воротам Евгения было нанесено 57 бросков, из которых он отразил 96,49%.

Напомним, на прошлой неделе ХК "Автомобилист" включил в свой тренерский штаб канадского специалиста Майка Пелино. Он займет должность старшего тренера.