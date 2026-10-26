Франция хочет разместить в Европе истребители с ядерным оружием

Франция с союзниками готовит план "передовое сдерживание": в Европе хотят разместить французские истребители Rafale, способные нести ядерное оружие, а также развернуть инфраструктуру и обмен разведданными. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Советник президента Франции Ксавье Шатель заявил, что шаг усложнит расчеты Москвы. По данным "Газета.Ru", цель - создать для России "стратегическую неопределенность".

Эксперты предупреждают о риске столкновения России и НАТО при усилении западного участия.

Тем временем The Telegraph (19 октября) назвала беспорядки во Франции признаком кризиса вокруг Макрона и охарактеризовала ситуацию как "предсмертные конвульсии макронизма".

Во Франции на протестах 24 октября задержали свыше 1 400 человек, из них более ста - за хранение предметов, которые могли стать оружием (ножи, стекло, металлические шары, пиротехника); глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что комендантский час сохранится, а власти готовятся к новым демонстрациям 31 октября.