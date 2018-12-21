21 Декабря 2018
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край

Кожемяко сформировал новый состав администрации Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил изменения в состав администрации края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Так, свои посты покинули вице-губернатор Валентин Дубинин, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, а также Дмитрий Мариза.

"В новый состав Администрации края перешли Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко", - говорится в сообщении.

Костенко теперь будет курировать вопросы лесного хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, тарифообразования, лицензирования и торговли.Вопросами развития ЖКХ и ТЭК займется Захарян. Межонов будет отвечать за вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта. Экономические вопросы войдут в ведение Богданенко.

"Должность врио первого вице-губернатора в новой Администрации Приморского края заняла Вера Щербина. В ее обязанности будет входить работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций", - отметили в пресс-службе.

Руководить аппаратом Администрации Приморья будет Антон Волошко.

Также произведен еще ряд назначений.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 16 декабря в Приморском крае прошел третий тур выборов. С результатом в 61,88% голосов избирателей уверенную победу одержал действующий врио региона Олег Кожемяко. На втором месте - Андрей Андрейченко, он набрал 25,16%, Алексей Тимченко получил поддержку 5,17% голосов приморцев и Роза Чемерис - 3,8%. Отметим, интригу выборы в Приморье утратили после того, как "красный" кандидат Андрей Ищенко, по сути выигравший кампанию в сентябре, не смог пройти муниципальный фильтр и собрать подписи.

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Кожемяко сформировал новый состав администрации Приморья

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Теги: Приморье, олег кожемяко, администрация



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