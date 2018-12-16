Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморского края

В Приморском крае завершился третий тур выборов губернатора, уверенно лидирует действующий врио региона Олег Кожемяко, об этом Накануне.RU сообщили в краевом избиркоме.

Явка по данным на 18.00 составила 39,57% от общего числа избирателей.

В избиркоме отметили, что после обработки 0,64% протоколов уверенное лидерство - за Кожемяко, он идет впереди всех с результатом 86,2% голосов. На втором месте - депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко с результатом в 6,76% голосов.