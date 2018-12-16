В Приморье стартовал 3 тур губернаторских выборов: явка уже больше, чем в сентябре

16 декабря в Приморском крае начался третий тур губернаторских выборов - явка на 12.00 по местному времени уже превысила показатель сентябрьских туров, на участки пришли более 204 тыс. избирателей, об этом Накануне.RU сообщили в краевом избиркоме.

Если в процентах, то проголосовали 14% избирателей, в сентябре к тому же часу явка была 12,62%.

В третьем туре выборов участвуют нынешний врио края Олег Кожемяко - он идет как самовыдвиженец, представительница партии "За женщин России" Роза Чемерис, Алексей Тимченко - от "Партии роста", "сокол Жириновского" и депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, напомним, был не допущен к участию в третьем туре.

Как ранее сообщало Накануне.RU, первый тур выборов прошел 9 сентября, второй - 16 сентября. ЦИК признал результат прошлой кампании недействительным из-за сообщений о фальсификации со стороны Ищенко и действующего главы региона, представителя "Единой России" Андрея Тарасенко. Они начали предъявлять друг другу претензии и результаты второго тура пришлось отменить.