Коммунист Ищенко, недопущенный до выборов губернатора Приморья, вписал ручкой свою кандидатуру в бюллетень

Представитель КПРФ Андрей Ищенко, которого не зарегистрировали для участия в третьем туре губернаторских выборов в Приморье, пришел на избирательный участок и все равно проголосовал за себя, передает корреспондент Накануне.RU.

Фактический победитель отменных в сентябре выборов Ищенко не смог преодолеть муниципальный фильтр на этих выборах, и в итоге не попал в бюллетень. Он выложил на своей страничке во “Вконтакте” свою фотографию с избирательного участка. Коммунист сам вписал ручкой свою кандидатуру в бюллетень и таким образом проголосовал за себя, а также призвал сделать так своих сторонников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, явка на повторных выборах в Приморье по данным на 12 часов дня составила 13,97%. Наиболее активны менее населенные районы края, где показатели явки достигают 28%.



В бюллетенях избирателям представлено 4 кандиатуры. Это лидер гонки, “единоросс” Олег Кожемяко, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, который на выборах в сентябре сумел занять четвертое место, а также представитель “Партии роста” Алексей Тимченко и Роза Чемерис от партии “За женщин России”.