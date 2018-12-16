16 Декабря 2018
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Коммунист Ищенко, недопущенный до выборов губернатора Приморья, вписал ручкой свою кандидатуру в бюллетень

Представитель КПРФ Андрей Ищенко, которого не зарегистрировали для участия в третьем туре губернаторских выборов в Приморье, пришел на избирательный участок и все равно проголосовал за себя, передает корреспондент Накануне.RU.

Фактический победитель отменных в сентябре выборов Ищенко не смог преодолеть муниципальный фильтр на этих выборах, и в итоге не попал в бюллетень. Он выложил на своей страничке во “Вконтакте” свою фотографию с избирательного участка. Коммунист сам вписал ручкой свою кандидатуру в бюллетень и таким образом проголосовал за себя, а также призвал сделать так своих сторонников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, явка на повторных выборах в Приморье по данным на 12 часов дня составила 13,97%. Наиболее активны менее населенные районы края, где показатели явки достигают 28%.

В бюллетенях избирателям представлено 4 кандиатуры. Это лидер гонки, “единоросс” Олег Кожемяко, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, который на выборах в сентябре сумел занять четвертое место, а также представитель “Партии роста” Алексей Тимченко и Роза Чемерис от партии “За женщин России”.

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Коммунист Ищенко, недопущенный до выборов губернатора Приморья, вписал ручкой свою кандидатуру в бюллетень

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Теги: Андрей Ищенко, коммунист, Приморье, выборы, третий тур, бюллетень



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Развитие сюжета:

Ранее 16.12.2018 11:47 Мск Явка на выборах губернатора Приморского края достигла почти 30%

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