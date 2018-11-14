14 Ноября 2018
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Андрей Ищенко заявил, что собрал 10000 подписей

Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что сумел собрать 10 тыс. подписей для регистрации на выборах самовыдвиженцем. Как написал сам Ищенко на своей странице в соцсети, собранных подписей должно хватить с запасом.

"Для самовыдвижения достаточно 8 тыс. 10 подписей, но часть из них мы отбраковываем и принимаем те, которые соответствуют законодательству. Так что собираем с запасом", - пишет Ищенко.

Ранее Ищенко сообщал, что каждый день его команда собирает по 1 тыс. подписей.

Напомним, что для Андрея Ищенко назначенные на 16 декабря выборы губернатора Приморья станут уже вторыми в этом году. В сентябре он в качестве выдвиженца от КПРФ участвовал в первом туре голосования, и, как считают коммунисты, сумел обойти "единоросса" Андрея Тарасенко. Однако вскоре ЦИК отменил результаты выборов и назначил повторные, сославшись на массовые фальсификации. КПРФ отказалась выдвигать Ищенко во второй раз. Коммунисты заявили, что не собираются "садиться за один стол с шулерами" и возмутились тем, что практически ни одни чиновник региональной администрации и краевого ЦИКа не понес ответственности за отмененный первый тур. Тогда Ищенко принял решение идти на выборы самовыдвиженцем.

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Андрей Ищенко заявил, что собрал 10000 подписей

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Теги: Ищенко, самовыдвиженец, выборы в Приморье, кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, сбор подписей, выборы 2018



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