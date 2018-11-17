"Наперекор всему". Ищенко заявил о преодолении муниципального фильтра

Кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко заявил, что смог собрать 147 подписей глав и депутатов муниципальных районов для прохождения муниципального фильтра. Политик намерен сдать подписи в избирательную комиссию завтра, 18 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

В instagram Ищенко сообщил, что его команда собрала 8010 "идеальных подписей жителей края".

Как сообщало Накануне.RU, Ищенко идет на выборы в порядке самовыдвижения. В первом туре политик представлял КПРФ и набрал большинство голосов, во втором туре при подсчете голосов у лидировавшего кандидата от КПРФ резко упал процент отданных за него бюллетеней и даже "списались" несколько голосов, тогда как у его конкурента, "единоросса" Андрея Тарасенко, напротив, возросло электоральное одобрение. Результаты выборов отменили.

Компартия решила не выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края из-за того, что КПРФ не признает отмену результатов сентябрьских выборов.