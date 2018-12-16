На выборах главы Приморья посчитали 80% протоколов. По данным ЦИК, лидирует Олег Кожемяко

Избирательная комиссия Приморского края посчитала 80% протоколов с голосами избирателей. Оказалось, что лидирует действующий врио главы края Олег Кожемяко - он набрал 59,93% голосов, сообщили Накануне.RU в ЦИК России.

На втором месте - депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Андрейченко, его результат - 26,5% голосов. На третьем месте - Алексей Тимченко, на четвертом - Роза Чемерис.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выборы в Приморье прошли без серьезных нарушений.