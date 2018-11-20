20 Ноября 2018
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Ищенко не прошел "муниципальный фильтр": не хватило шести подписей

Претендент на пост губернатора Приморья - самовыдвиженец Андрей Ищенко - не набрал должное количество подписей муниципальных депутатов.

17 ноября Ищенко заявил, что смог собрать 147 подписей глав и депутатов муниципальных районов для прохождения муниципального фильтра. Выдвиженец добавил, что его команда собрала 8010 "идеальных подписей жителей края".

Как уточнила "Интерфаксу" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, из 147 предоставленных подписей две недостоверные и 11 не засчитано.

Решение о регистрации или отказе в регистрации для участия в выборах будет принято 24 ноября.

Ищенко идет на выборы в порядке самовыдвижения. В первом туре политик представлял КПРФ и набрал большинство голосов, во втором туре при подсчете голосов у лидировавшего кандидата от КПРФ резко упал процент отданных за него бюллетеней и даже "списались" несколько голосов, тогда как у его конкурента, "единоросса" Андрея Тарасенко, напротив, возросло электоральное одобрение. Результаты выборов отменили.

Компартия решила не выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края из-за того, что КПРФ не признает отмену результатов сентябрьских выборов.

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Ищенко не прошел "муниципальный фильтр": не хватило шести подписей

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Теги: андрей ищенко, приморье, выборы губерантора



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