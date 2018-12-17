"Сидит угрюмый, никакого праздника". Жириновский высказался о победе Кожемяко

Олегу Кожемяко должно быть противно от своей победы, считает Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР прокомментировал результаты выборов в Приморье в своем телеграм-канале. Он заявил, что Кремль "навалился всем весом на Приморский край", и так удалось выиграть выборы кремлевскому кандидату. Отметил Жириновский и то, как сам Олег Кожемяко оказался во Владивостоке – оставив пост избранного губернатора Сахалина.

"Кожемяко, получается, как дежурный губернатор: то Корякский округ возглавлял, то Амурскую, то Сахалинскую область, теперь вот Приморье. И везде его продвигают, везде под него огромные вливания денежные. Даже столицу во Владивосток ради его результата перенесли", - пишет Жириновский.

Лидер ЛДПР напоминает и о том, что люди устают от монополии, и сравнивает власть "Единой России" с КПСС.

"И каждый может убедиться, что эта победа мало кому радость доставила. Он сам сидит угрюмый, никакого праздника в Приморье нет, никто не рвется его поздравлять", - пишет Жириновский.

Напомним, что ранее в ЦИК России озвучили итоги повторных губернаторских выборов в Приморском крае. С результатом в 61,88% голосов избирателей уверенную победу одержал действующий врио региона Олег Кожемяко. На втором месте - Андрей Андрейченко от ЛДПР, он набрал 25,16%, Алексей Тимченко получил поддержку 5,17% голосов приморцев и Роза Чемерис - 3,8%.