Зюганов назвал предстоящие выборы губернатора в Приморье "манипуляциями"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье. Сегодня региональный избирком в этом регионе отказал в регистрации 14 кандидатам, среди которых один из главных претендентов на победу – Андрей Ищенко.

"Выборы в Приморье, попытка подменить их фальсификациями уже не обманут народ. Там нет выборов нормальных, там манипуляции", - цитирует Зюганова "Интерфакс".

"У Ищенко хорошая позиция была, он выиграл выборы в сентябре, а все остальное халтура", - добавил лидер КПРФ.

Лидер КПРФ обратил внимание на то, что результаты сентябрьских выборов были отменены из-за массовых нарушений, но "ни одного уголовного дела не возбудили и никого не посадили". "Наведите порядок, отменяйте "муниципальный фильтр", - призвал Зюганов к внесению изменений в избирательное законодательство.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае пройдут новые выборы глав региона. Их назначили после отмены результатов второго тура губернаторских выборов в сентябре. Тогда во второй тур прошли кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Несмотря на лидерство Ищенко в первом туре, на втором этапе Тарасенко неожиданно вырвался вперед при подсчете голосов. В дальнейшем было установлено, что подсчет подходил при грубых нарушениях. Были назначены новые выборы, в которых Тарасенко участвовать не стал, зато выдвинулся врио губернатора Олег Кожемяко. КПРФ отказалась выдвигать Ищенко, тогда он попробовал свои силы как самовыдвиженец, но не смог пройти муниципальный фильтр.