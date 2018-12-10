Кандидат от "Патриотов России" снялся с выборов главы Приморья

Кандидат на выборах главы Приморья от "Патриотов России" Игорь Степаненко отказался от участия в избирательной кампании. Ранее соответствующее заявление о снятии с выборов поступило в краевой избирком, передает ТАСС.

Свое решение Степаненко принял в последний день, возможный для совершения действий со стороны кандидатов на должность главы Приморья. Регистрацию кандидата местная комиссия аннулирует на ближайшем заседании, которое, как ожидается, пройдет во вторник.

Сам представитель "Патриотов России" объяснил решение слабой поддержкой своей кандидатуры в ходе кампании.

"Я получил результаты социологических исследований по своему рейтингу. Проанализировал его и пришел к выводу, что темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как "почетные" второе и третье места меня не устраивают", - прокомментировал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее избирательная комиссия Приморского края не допустила самовыдвиженца Андрея Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы губернатора региона.

Сентябрьские выборы губернатора в Приморье завершились скандалом: во втором туре при подсчете голосов у лидировавшего кандидата от КПРФ Андрея Ищенко резко упал процент отданных за него бюллетеней и даже "списались" несколько тысяч голосов, тогда как у его конкурента, "единоросса" Андрея Тарасенко, напротив, резко возросло электоральное одобрение. В итоге результаты выборов были официально отменены. Повторные выборы в Приморье назначены на 16 декабря. В них примет участие действующий врио губернатора Олег Кожемяко.