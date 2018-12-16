На выборах в Приморье не зафиксировано серьезных нарушений

В ЦИК России сообщили, что во время третьего тура губернаторских выборов в Приморском крае серьезных нарушений не зафиксировано.

Сообщается, что нарушения есть, однако они являются не критичными. Также нет и массовых фальсификаций.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по предварительным данным, первые результаты выборов показывают, что лидирует действующий врио региона Олег Кожемяко - его показатель по последним данным 60,64%, вторым идет Андрей Андрейченко с результатом 25,63%. На третьем месте - Алексей Тимченко с результатом в 5,30%, на четвертом Роза Чемерис с 4% голосов избирателей.