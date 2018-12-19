Свердловские депутаты создадут группу в защиту Марчевского

Депутаты законодательного собрания Свердловской области решили создать рабочую группу и принять решение о дальнейшей судьбе екатеринбургского цирка. Как пишет на своей странице в Facebook депутат Вячеслав Вегнер, цирк необходимо изъять у "зажравшихся московских князьков" и передать области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Есть у нас замечательный цирк. В детстве многие прошли через его двери в мир искусства, сам в школе неоднократно был в нем. А вот то, что происходит в последнее время с нашим цирком - просто мерзость. Сдается мне, дело в желании контролировать финансовые потоки и перераспределить их в Москву, цирк при Марчевском прибыльная штука оказалась. Как ремонт, так пусть бюджет области помогает, а как деньги с выручки на охранную сигнализацию потратить, так фиг вам. Мое мнение: изъять цирк у "зажравшихся московских князьков" и передать области", - пишет депутат.

Напомним, руководство Росгосцирка ликвидировало должность директора екатеринбургского цирка в конце октября. Последние 22 года этот пост занимал Анатолий Марчевский. Сам цирк оказался под угрозой закрытия. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения пожарной безопасности, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда. В свердловском облсуде в конце декабря будет рассмотрена апелляция по этому делу.

У представителей Росгосцирка претензий к Марчевскому, как к политическому деятелю или как к творческой личности нет. Им недовольны именно как хозяйственным руководителем, в ведомстве ссылаются на то, что ремонт цирка был слишком затянут, однако Марчевский считает, что все обвинения в его сторону не являются основанием для прекращения полномочий.

Между тем многие горожане поддерживают бывшего директора и просят вернуть ему прежнюю должность.