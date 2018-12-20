Суд не смог принять решение по делу о закрытии екатеринбургского цирка

Свердловский областной суд сегодня не смог принять решение по поводу закрытия екатеринбургского цирка. В заседании объявлен перерыв до 25 декабря, чтобы стороны подготовили сведения с доказательствами своих выступлений, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд рассматривал жалобу ФКП "Росгосцирк" на решение Ленинского райсуда о приостановке работы цирка в Екатеринбурге из-за нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены ранее.

Как заявил в суде представитель Росгосцирка, в здании цирка системы сигнализации, оповещения о пожаре и системы пожаротушения установлены и функционируют только в местах массового скопления людей - на 1 и 2 этажах. Однако в административных помещениях эти системы не работают. В общем системы сигнализации в здании цирка сейчас работают на 85%, по данным МЧС. Между тем административные помещения тоже необходимо оборудовать противопожарными системами, так как они имеют 30% эвакуационных выходов.

Кроме того, в цирке около 7-8 лет в принципе не было противопожарной сигнализации. Третья сторона - МЧС заявила, что ранее цирк уже получал представления по этому вопросу.

Также длинные помещения цирка по правилам пожарной безопасности должны быть перегорожены. Эти требования цирк также не выполнил. Представители Росгосцирка ответили, что они не оспаривают предписание прокуратуры и стараются как можно скорей исправить все нарушения.

Напомним, екатеринбургский государственный цирк им. Валентина Филатова оказался под угрозой закрытия: проверяющие обнаружили, что в здании нет автоматической пожарной сигнализации и не работает система пожаротушения на первом этаже. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда.

Позже между директором екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским и Росгосцирком произошел конфликт – должность Марчевского ликвидировали, а ФКП "Росгосцирк" - "Екатеринбургский государственный цирк" и ФКП "Российская государственная цирковая компания" подали апелляцию в Облсуд на решения Ленинского суда, чтобы, таким образом, выиграть время и устранить в цирке все нарушения, не прекращая его работу.

Напомним, ранее в Росгосцирке заявили, что проблемы с пожарной безопасностью там длились больше 10 лет.