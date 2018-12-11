11 Декабря 2018
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Свердловская общественная палата объявила общественные слушания из-за скандала вокруг цирка

Общественная палата Свердловской области решила провести общественные слушания из-за сложившейся ситуации вокруг екатеринбургского цирка и его директора Анатолия Марчевского. Причиной такого решения послужило обращение руководителей детской цирковой студии и родителей воспитанников данной школы, которые обеспокоены судьбой цирка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОПСО.

Под обращением подписались более 220 человек. Заявители считают, что законных оснований увольнения Марчевского нет, и просят Общественную палату содействовать разрешению конфликта.

"К участию приглашены представители региональной прокуратуры Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, Государственной инспекции труда Свердловской области, Управления Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, ФКП "Росгосцирк", - говорится в сообщении ОПСО.

Отметим, что занятия детской студии воздушной гимнастики и акробатики проходят на базе екатеринбургского цирка. Но на время ремонта занятия в цирке прекратились по приказу нового начальства. По мнению руководителей студии, Марчевский, будучи директором, усовершенствовал здание цирка и сделал его максимально удобным для работы артистов, а цирковое общежитие при нем стало максимально комфортным для проживания.

Напомним, руководство Росгосцирка ликвидировало должность директора екатеринбургского цирка в конце октября. Последние 22 года этот пост занимал Анатолий Марчевский. Сам цирк оказался под угрозой закрытия. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения пожарной безопасности, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда. В свердловском облсуде в конце декабря будет рассмотрена апелляция по этому делу.

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Свердловская общественная палата объявила общественные слушания из-за скандала вокруг цирка

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Теги: ОПСО, общественные слушания, цирк, Анатолий Марчевский



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