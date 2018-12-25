25 Декабря 2018
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"Выполнили, что предписали МЧС". Екатеринбургский цирк закончили на 90%

Реконструкцию Екатеринбургского цирка закончили на 90%. Об этом перед судебным заседанием Накануне.RU сообщил Анатолий Марчевский. По его словам, он не видит смысла закрывать цирк на день или на неделю.

"Все работы выполнены на 90%. Не вижу смысла приостанавливать деятельность цирка на день, неделю. Надо закончить реконструкцию. Все меры предприняты. Задержка в ремонте возникла из-за поздней поставки оборудования. Рад, что цирк будет работать на самом лучшем техническом обеспечении", - добавил Марчевский.

Он также отметил, что денег дали на реконструкцию здания из-за того, что ситуация с закрытием цирка активно обсуждалась в обществе.

Ранее Накануне.RU сообщало, что некоторым уральцам не понравился внешний облик цирка.

По словам Марчевского, экстерьер цирка - отличное решение, ведь внешний облик составляют главные архитекторы. Он также считает, что такой цвет отлично подходит для подсветки, которая будет в скором времени готова.

"Должен быть ярким? Если не нравится, то пусть дают деньги - перекрасим. На мой взгляд, всё сделано качественно и в строгом стиле. Скоро заработает яркая подсветка" - добавил он.

Отметим, что сегодня Свердловский областной суд рассматривает иск Росгосцирка на решение Ленинского суда по поводу закрытия екатеринбургского цирка. Ранее в заседании был объявлен перерыв.

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"Выполнили, что предписали МЧС". Екатеринбургский цирк закончили на 90%

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Теги: цирк, Анатолий Марчевский, суд



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