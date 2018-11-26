26 Ноября 2018
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В Екатеринбурге детскую студию выгнали из цирка: родители просят Путина вернуть Марчевского

Скандал вокруг екатеринбургского цирка не утихает. Конфликт между бывшим директором цирка Анатолием Марчевским и Росгосцирком не лучшим образом сказался на детской студии воздушной гимнастики, которую лишили помещения на неопределенное время, передает корреспондент Накануне.RU

Занятия детской студии воздушной гимнастики и акробатики проходят на базе екатеринбургского цирка. Но с 28 октября студия прекратила все репетиции в связи с приказом нового начальства цирка.

Напомним, руководство Росгосцирка ликвидировало должность директора екатеринбургского цирка в конце октября этого года. Последние 22 года этот пост занимал Анатолий Марчевский. Ситуация начала накаляться после того, как цирк оказался под угрозой закрытия. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения пожарной безопасности, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда. В Свердловском облсуде в конце декабря будет рассмотрена апелляция по этому делу. Кстати, в Росгосцирке заявляли, что проблемы с пожарной безопасностью там длились больше 10 лет.

У представителей Росгосцирка претензий к Марчевскому, как к политическому деятелю или как к творческой личности нет. Им недовольны именно как хозяйственным руководителем, в ведомстве ссылаются на то, что ремонт цирка был слишком затянут, однако Марчевский считает, что все обвинения в его сторону не являются основанием для прекращения его полномочий.

Между тем многие горожане поддерживают бывшего директора и просят вернуть ему прежнюю должность.

Руководители студии воздушной гимнастики и родители воспитанников написали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину, где попросили главу государства взять под контроль "справедливое разрешение" по сложившейся резонансной ситуации.

"Сегодня наши воспитанники очень глубоко и остро переживают сложившуюся "непонятную" ситуацию. А мы, взрослые, понимаем, что такого произвола по отношению к уважаемому человеку, Народному артисту России, Почетному гражданину города Екатеринбурга, кавалеру Ордена Почета, Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, просто не должно быть!" - говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении Накануне.RU.

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

По мнению руководителей студии, Марчевский, будучи директором, усовершенствовал здание цирка и сделал его максимально удобным для работы артистов, а цирковое общежитие при нем стало максимально комфортным для проживания.

Решение проблемы с отсутствием помещения для занятий детской цирковой студии взяли на себя сами родители воспитанников и руководители школы. На прошлой неделе они приняли решение о проведении занятий на площадке Уральского экономического университета (УрГЭУ-СИНХ).

Как рассказали Накануне.RU руководители студии, юные гимнасты начнут заниматься в СИНХе с 27 ноября. Сейчас в здании цирка идет ремонт репетиционного манежа, как долго он продлится – неизвестно.

"Пока не поменяют окна в манеже, я предполагаю, что мы так и будем заниматься в СИНХе. Не могу сказать, надолго ли это, мы с СИНХом пока договорились до нового года, ну плюс-минус", - рассказала Накануне.RU руководитель студии воздушной гимнастики Юлия Шушарина.

Ранее ожидалось, что такие ограничения будут действовать лишь в период школьных каникул с 29 октября по 5 ноября, но занятия так и не возобновили и на сегодняшний день.

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В Екатеринбурге детскую студию выгнали из цирка: родители просят Путина вернуть Марчевского

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Теги: Анатолий Марчевский, цирк, детская цирковая студия



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