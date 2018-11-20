Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о закрытии цирка Екатеринбурга

Свердловский областной суд определил дату рассмотрения апелляции на решение суда о закрытии городского цирка Екатеринбурга из-за нарушений пожарной безопасности.

Напомним, Екатеринбургский государственный цирк им. Валентина Филатова оказался под угрозой закрытия: проверяющие обнаружили, что в здании нет автоматической пожарной сигнализации и не работает система пожаротушения на первом этаже. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда.

Дирекция цирка подала апелляцию, которую в дальнейшем рассмотрит Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в облсуде, апелляция поступила к ним 15 ноября. Сегодня стала известна дата ее рассмотрения - 20 декабря этого года.

Стоит отметить, что если апелляцию отклонят, то будет прервана многолетняя традиция новогодних представлений в цирке Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Росгосцирке заявили, что проблемы с пожарной безопасностью там длились больше 10 лет.