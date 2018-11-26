Екатеринбуржцы создали петицию с требованием восстановить Марчевского в должности директора цирка

На Change.org появилась петиция, которую создали неравнодушные жители Екатеринбурга, с требованием восстановить в должности директора цирка Анатолия Марчевского. Петиция опубликована от имени врача и преподавателя Уральского государственного медицинского университета Елены Зерчаниновой, передает корреспондент Накануне.RU

"Требуем восстановить в должности директора-художественного руководителя Екатеринбургского цирка, народного артиста России Анатолия Павловича Марчевского и прекратить произвол руководства компании "Росгосцирк" в отношении достойного и уважаемого человека, которого знают не только в России, но и во всем мире", - говорится в тексте петиции.

Послание адресовано президенту Владимиру Путину, а также Министерству культуры РФ и руководству Росгосцирка. За четыре дня петицию подписали более 1 тыс. 200 человек.

Напомним, что государственный цирк им. Валентина Филатова оказался под угрозой закрытия в ноябре этого года. Проверяющие обнаружили, что в здании нет автоматической пожарной сигнализации и не работает система пожаротушения на первом этаже. В связи с этим, Росгосцирк принял решение ликвидировать должность художественного руководителя – директора Екатеринбургского цирка, которую последние 22 года занимал Анатолий Марчевский.