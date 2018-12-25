Свердловский областной суд решил не закрывать Екатеринбургский цирк

Свердловский областной суд решил не закрывать цирк Екатеринбурга. Решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности было отменено, передает корреспондент Накануне.RU.

Росгосцирк должен незамедлительно принять меры по исправлению нарушений. Суд также обратился к руководству ГУ МЧС по Свердловской области, чтобы они обратили внимание на ненадлежащее выполнение функций сотрудников по этому делу. Речь идет о том, что проблемы с цирком продолжаются несколько лет.

Сегодня представители МЧС и Росгосцирка предоставили дополнительные документы, которые доказывают, что проводить мероприятия теперь безопасно для жизни людей.

"На сегодняшний день полностью устранена проблема с пожарной сигнализацией. Все системы оповещения установлены. Провели испытания пожарных кранов. Также произвели замеры, где известно, что все краны готовы для тушения пожаров. Автоматическая система пожаротушения не установлена", - рассказал и.о. директора уральского цирка Александр Авраменко.

Суд смутил тот факт, что на первом этаже здания невозможно тушить пожар другими способами, если нет системы пожаротушения - там не установлены пожарные краны, а также то, что сотрудники МЧС не приняли меры ранее.

"Если вы считаете, что есть опасность для жизни и здоровья граждан на протяжении нескольких лет, то почему вы ничего не предпринимали? Почему не добивались исправления нарушений?", - заявила судья.

На данный момент не устранены нарушения перегородок в коридоре, система автоматического пожаротушения не установлена на первом этаже и не обработаны металлоконструкции. Всего было 30 нарушений, семь до сих пор остались.

Напомним, екатеринбургский государственный цирк им. Валентина Филатова оказался под угрозой закрытия: проверяющие обнаружили, что в здании нет автоматической пожарной сигнализации и не работает система пожаротушения на первом этаже. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда.

Ранее в Росгосцирке заявили, что проблемы с пожарной безопасностью в екатеринбургском учреждении культуры длились больше 10 лет.