"Респект, Марчевский!": на общественных слушаниях поддержали директора екатеринбургского цирка в конфликте с Росгосцирком

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Респект, Марчевский!": на общественных слушаниях поддержали директора екатеринбургского цирка в конфликте с Росгосцирком

Сегодня в общественной палате Свердловской области обсудили судьбу екатеринбургского цирка и его директора Анатолия Марчевского. В общественных слушаниях приняли участие представители региональной прокуратуры, полиции , министерства культуры, ФКП "Росгосцирк" и сам Марчевский, передает корреспондент Накануне.RU.

На слушаниях зачитали обращение сотрудников цирка, которые выступили в защиту Марчевского.

По их словам, Марчевский всегда помогал коллективу цирка, совершенствовал здание и сплотил весь коллектив. По их мнению, руководство Росгосцирка своим решением об увольнении Марчевского лишь ухудшило ситуацию в цирке. Под этим обращением подписались 64 человека.

Ещё одно обращение было получено от руководителей и родителей воспитанников студии воздушной гимнастики и акробатики, занятия которой проходили на базе цирка. Под обращением с просьбой вернуть Анатолия Марчевского на должность директора подписались 23 человека. Авторы письма заявляют, чти они не доверяют нынешнему руководству цирка и обеспокоены его судьбой.

общественные слушания(2018)|Фото: Общественная палата свердловской области

Общественную палату попросили обратить внимание на работу Росгосцирка в отношении Анатолия Марчевского. Также еще в двух обращениях, полученных от общественных организаций, были отмечены заслуги Марчевского на протяжении работы в цирке.

Представителю Росгосцирка Василию Браташ предоставили первое слово. Он еще раз сообщил всем присутствующим, что по результатам проверки МЧС в цирке были выявлены нарушения пожарной безопасности, поэтому 26 сентября суд решил приостановить работу цирка до устранения всех нарушений. Однако, по его словам, Марчевский не предпринял никаких мер по этому вопросу, поэтому Росгосцирк подал апелляцию на решение суда и сам занялся устранением нарушений. Между тем, средства, выделенные на эти нужды, были использованы по другому назначению, говорит Браташ.

"Составлен акт по нецелевому расходованию бюджетных средств в размере 13 млн рублей", - заявил он.

Анатолий Марчевский ответил, что это специальное искажение фактов, чтобы таким образом вызвать эмоции у присутствующих. По его словам, он неоднократно обращался к Росгосцирку с просьбой о выделении средств для пожарной безопасности, но ответа так и не дождался.

инаугурация Евгения Куйвашева, марчевский(2017)|Фото: Накануне.RU

Архитектор Михаил Вяткин заявил, что ЗакСО выделило деньги именно на ремонт фасада, чем и занимался Марчевский. Поэтому обвинения по нецелевому расходованию средств не обоснованы.

Одна из сотрудниц цирка добавила, что при Марчевском в цирке была фиксированная цена на билеты, льготы для различных групп населения, а сейчас качество услуг упало, количество сотрудников значительно сократилось и продолжает сокращаться, а цены на билеты возросли в 2 раза, из-за чего цирк стал недоступен для многих горожан.

От городской администрации выступил депутат Михаил Матвеев. "Он ворвался в нашу жизнь, в общественную жизнь города Екатеринбурга. Он талантливый менеджер, организатор, режиссер. Анатолий Павлович во всех ипостасях стремился быть лучшим. За эти 25 лет я не помню, чтобы Росгосцирк что-то дал екатеринбургскому цирку. А вот наш цирк очень много дал Росгосцирку. Продолжается эта тенденция, когда Москва и московские структуры заявляют, кто в доме хозяин. Росгосцирку наплевать, какое место цирк занимает в городе. Я хочу сказать респект тебе, Марчевский! Мало кто может воспротивиться вот таким действиям", - заявил Матвеев.

Вячеслав Погудин подвёл итог общественных слушаний, заявив, что Марчевский живёт цирком и он заслуживает всемерного уважения.

Представители общественной палаты встали на сторону Марчевского , заявив, что "не дадут свершиться преступным действиям". По данному вопросу общественная палата направит обращение в прокуратуру.

Напомним, что об увольнении Анатолия Марчевского стало известно в конце октября. Причиной послужило невыполнение работ по противопожарной безопасности.

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Респект, Марчевский!": на общественных слушаниях поддержали директора екатеринбургского цирка в конфликте с Росгосцирком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цирк, марчевский, росгосцирк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2018 15:08 Мск Свердловская общественная палата объявила общественные слушания из-за скандала вокруг цирка
Ранее 26.11.2018 14:11 Мск В Екатеринбурге детскую студию выгнали из цирка: родители просят Путина вернуть Марчевского
Ранее 26.11.2018 11:35 Мск Екатеринбуржцы создали петицию с требованием восстановить Марчевского в должности директора цирка
Ранее 20.11.2018 11:40 Мск Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о закрытии цирка Екатеринбурга
Ранее 02.11.2018 13:45 Мск Росгосцирк: Проблемы с пожарной безопасностью в екатеринбургском цирке длились больше 10 лет
Ранее 02.11.2018 12:20 Мск Анатолий Марчевский: Обвинения беспочвенные. Я готов к проверке в цирке
Ранее 31.10.2018 09:36 Мск Росгосцирк перенёс фестиваль клоунов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1423

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети