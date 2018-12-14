"Респект, Марчевский!": на общественных слушаниях поддержали директора екатеринбургского цирка в конфликте с Росгосцирком

Сегодня в общественной палате Свердловской области обсудили судьбу екатеринбургского цирка и его директора Анатолия Марчевского. В общественных слушаниях приняли участие представители региональной прокуратуры, полиции , министерства культуры, ФКП "Росгосцирк" и сам Марчевский, передает корреспондент Накануне.RU.

На слушаниях зачитали обращение сотрудников цирка, которые выступили в защиту Марчевского.

По их словам, Марчевский всегда помогал коллективу цирка, совершенствовал здание и сплотил весь коллектив. По их мнению, руководство Росгосцирка своим решением об увольнении Марчевского лишь ухудшило ситуацию в цирке. Под этим обращением подписались 64 человека.

Ещё одно обращение было получено от руководителей и родителей воспитанников студии воздушной гимнастики и акробатики, занятия которой проходили на базе цирка. Под обращением с просьбой вернуть Анатолия Марчевского на должность директора подписались 23 человека. Авторы письма заявляют, чти они не доверяют нынешнему руководству цирка и обеспокоены его судьбой.

Общественную палату попросили обратить внимание на работу Росгосцирка в отношении Анатолия Марчевского. Также еще в двух обращениях, полученных от общественных организаций, были отмечены заслуги Марчевского на протяжении работы в цирке.

Представителю Росгосцирка Василию Браташ предоставили первое слово. Он еще раз сообщил всем присутствующим, что по результатам проверки МЧС в цирке были выявлены нарушения пожарной безопасности, поэтому 26 сентября суд решил приостановить работу цирка до устранения всех нарушений. Однако, по его словам, Марчевский не предпринял никаких мер по этому вопросу, поэтому Росгосцирк подал апелляцию на решение суда и сам занялся устранением нарушений. Между тем, средства, выделенные на эти нужды, были использованы по другому назначению, говорит Браташ.

"Составлен акт по нецелевому расходованию бюджетных средств в размере 13 млн рублей", - заявил он.

Анатолий Марчевский ответил, что это специальное искажение фактов, чтобы таким образом вызвать эмоции у присутствующих. По его словам, он неоднократно обращался к Росгосцирку с просьбой о выделении средств для пожарной безопасности, но ответа так и не дождался.

Архитектор Михаил Вяткин заявил, что ЗакСО выделило деньги именно на ремонт фасада, чем и занимался Марчевский. Поэтому обвинения по нецелевому расходованию средств не обоснованы.

Одна из сотрудниц цирка добавила, что при Марчевском в цирке была фиксированная цена на билеты, льготы для различных групп населения, а сейчас качество услуг упало, количество сотрудников значительно сократилось и продолжает сокращаться, а цены на билеты возросли в 2 раза, из-за чего цирк стал недоступен для многих горожан.

От городской администрации выступил депутат Михаил Матвеев. "Он ворвался в нашу жизнь, в общественную жизнь города Екатеринбурга. Он талантливый менеджер, организатор, режиссер. Анатолий Павлович во всех ипостасях стремился быть лучшим. За эти 25 лет я не помню, чтобы Росгосцирк что-то дал екатеринбургскому цирку. А вот наш цирк очень много дал Росгосцирку. Продолжается эта тенденция, когда Москва и московские структуры заявляют, кто в доме хозяин. Росгосцирку наплевать, какое место цирк занимает в городе. Я хочу сказать респект тебе, Марчевский! Мало кто может воспротивиться вот таким действиям", - заявил Матвеев.

Вячеслав Погудин подвёл итог общественных слушаний, заявив, что Марчевский живёт цирком и он заслуживает всемерного уважения.

Представители общественной палаты встали на сторону Марчевского , заявив, что "не дадут свершиться преступным действиям". По данному вопросу общественная палата направит обращение в прокуратуру.

Напомним, что об увольнении Анатолия Марчевского стало известно в конце октября. Причиной послужило невыполнение работ по противопожарной безопасности.