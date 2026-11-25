Мадьяр призвал Киев подождать хотя бы 15 лет у входа в ЕС

Ускоренного принятия Украины в ЕС не будет, снова заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с Зеленским.

По словам Мадьяра, Будапешт не возражает против открытия всех переговорных кластеров Украины с ЕС, однако позиция других стран по третьему кластеру (сельское хозяйство) может стать проблемой, поскольку для них это болезненный вопрос. Венгрия и остальные 26 стран ЕС готовы обсуждать открытие четвертого и пятого кластеров (экология, энергетика, сельское хозяйство и региональная политика), если показатели Украины будут удовлетворительными. Но это лишь открытие кластеров, а не принятие в ЕС.

Мадьяр напомнил, что Венгрия шла этот путь 13 лет, а Сербия — уже 15 лет и еще неизвестно сколько будет идти. С Украиной быстрее не будет, поблажки недопустимы, а статус кандидата сам по себе еще ничего не дает.

Так, Черногория получила статус кандидата в 2010 году, Албания — в 2014-м, Украина и Молдавия — в 2022-м. При этом Турция "кандидатствует" с 1999 года и уже практически не рассчитывает на вступление. В кулуарах еврочиновники признаются, что не факт, что Украину вообще когда-нибудь примут.

Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в финансировании Украины через бюджет ЕС. Речь идет о европейских планах предоставить Украине еще один кредит на 45 млрд евро в 2027 году.