В Генконсульстве РФ не могут назвать даже примерных сроков по возвращению сотен россиян из Китая

Турфирма "Жемчужная река" и авиакомпания "ИрАэро" должны разработать "дорожную карту" по возвращению застрявших в Китае российских туристов. Однако в Генконсульстве не могут назвать даже примерных сроков.

Напомним, полеты "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. На сегодняшний день около 1 тыс. 500 человек не могут вылететь из Китая, в основном это туристы.

"Стороны должны будут примерно иметь представление, какими рейсами, когда, где туристы будут отправлены домой", - сообщил РИА Новости атташе Генконсульства РФ в Гуанчжоу Григорий Колышкин.

Также он уточнил, что Генконсульство не может назвать даже ориентировочные даты, потому что все будет зависеть от итогов сегодняшнего совещания.

"В настоящий момент находимся в режиме ожидания", - заключил Колышкин.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил провести совещание, на котором стороны обсудят ситуацию с авиаперевозкой туристов оператора "Жемчужная река".