Росавиация: "Жемчужная река" продавала туристам билеты в Китай на фиктивные рейсы

Туроператор "Жемчужная река" продавал своим клиентам билеты в Китай на фиктивные рейсы, заявил представитель Росавиации.

Он подчеркнул, что информация, указанная в маршрутной квитанции содержала недостоверные сведения. Таким образом, компания знала, что отправляет часть туристов на Хайнань заведомо без обратного билета.

Информация о признаках мошенничества передана в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками турфирмы "Жемчужная река".

Напомним, полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

Накануне стало известно, что застрявших в Китае российских туристов должны вывезти до конца этой недели.