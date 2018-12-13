13 Декабря 2018
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Общество В России За рубежом

Для вывоза туристов с Хайнаня могут задействовать фонды "Турпомощи"

После исключения из единого федерального реестра туроператоров двух юридических лиц, которые работали под брендом туроператора "Жемчужная река", для вывоза туристов с китайского острова Хайнань можно задействовать фонды "Турпомощи".

Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, финансовые гарантии и средства фонда персональной ответственности двух исключенных туроператоров пойдут на выплату туристам за несостоявшиеся туры.

В "Турпомощи" сообщили, что в резервном фонде ассоциации, который можно будет задействовать для вывоза туристов, собрано 416 млн руб., сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Туроператор "Жемчужная река" продавал своим клиентам билеты в Китай на фиктивные рейсы, заявил представитель Росавиации.

Он подчеркнул, что информация, указанная в маршрутной квитанции содержала недостоверные сведения. Таким образом, компания знала, что отправляет часть туристов на Хайнань заведомо без обратного билета.

Напомним, полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

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Для вывоза туристов с Хайнаня могут задействовать фонды "Турпомощи"

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Теги: Хайнань, Жемчужная река, ИрАэро, туристы



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