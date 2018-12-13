Первый рейс "ИрАэро" с застрявшими в Китае туристами вылетел в Уфу

Лайнер "ИрАэро" вылетел из китайского Хайкоу на острове Хайнань в Уфу.

На борту - туристы, которые застряли в Китае из-за долгов туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией.

Известно, что рейс в Уфу вылетел полным. На первом рейсе №868 в Уфу летят домой уфимские пассажиры, а также часть туристов из Москвы.

При этом, в соответствии с договоренностью Росавиации с другими авиакомпаниями, клиенты туроператора "Жемчужная река" смогут долететь из Уфы в Москву по минимальным тарифам, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, после исключения из единого федерального реестра туроператоров двух юридических лиц, которые работали под брендом туроператора "Жемчужная река", для вывоза туристов с китайского острова Хайнань можно задействовать фонды "Турпомощи".