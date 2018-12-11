11 Декабря 2018
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Общество В России

Застрявших в Китае российских туристов пообещали вывезти до конца недели

Российские туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань, смогут вернуться домой до конца этой недели.

"ИрАэро" организует шесть рейсов, чтобы вывезти клиентов туроператора "Жемчужная река". Об этом сообщил начальник отдела перевозок авиакомпании Александр Макин.

14 декабря пойдет последний рейс из этой программы, передает ТАСС.

Напомним, полеты "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Сообщалось, что около 1 тыс. 500 человек не могут вылететь из Китая, в основном это туристы.

Турфирма и авиакомпания должны были разработать "дорожную карту" по возвращению застрявших в Китае российских туристов. Однако накануне в Генконсульстве не смогли назвать даже примерных сроков.

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Застрявших в Китае российских туристов пообещали вывезти до конца недели

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Теги: хайнань, туристы, ираэро



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2018 08:46 Мск СКР займется туроператором "Жемчужная река" из-за застрявших в Китае российских туристов

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