В отношении "ИрАэро" возбуждено административное дело

В отношении авиакомпании "ИрАэро", отказавшейся перевозить туристов турфирмы "Жемчужная река" из Хайнаня, возбуждено административное дело. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Полеты авиакомпании были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

Выяснилось, что с 7 декабря авиакомпания приостановила программу полетов в Китай из-за задолженности со стороны турфирмы за уже оказанные услуги в размере 126 млн рублей. Отказ от перевозки противоречит воздушному законодательству, поэтому прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании об устранении нарушений закона.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии"), передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, туроператор "Жемчужная река" продавал своим клиентам билеты в Китай на фиктивные рейсы, заявил представитель Росавиации.

21 декабря самолет авиакомпании "Аврора" вылетел из Хабаровска на китайский остров, чтобы забрать последнюю группу туристов.