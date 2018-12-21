Последних туристов "Жемчужной реки" вывезут с Хайнаня уже сегодня

Самолет авиакомпании "Аврора" вылетел из Хабаровска на китайский остров Хайнань, чтобы забрать последнюю группу клиентов туроператора "Жемчужная река".

Напомним, туристы не смогли вовремя покинуть Китай из-за проблем компании. Как передает РИА Новости, самолет вывезет с острова 122 хабаровских туриста.

Полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

Как сообщалось ранее, туроператор "Жемчужная река" продавал своим клиентам билеты в Китай на фиктивные рейсы, заявил представитель Росавиации.